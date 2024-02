Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Domingo 25 de febrero de 2024, p. 8

Yo era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), no tenía necesidad de torturar a nadie , afirmó Tomás Zerón de Lucio en un documental de la BBC sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa que no han sido localizados, respecto a las acusaciones que existen en México en su contra por tortura y desaparición forzada.

La entrevista constituye la primera ocasión que Zerón de Lucio ofrece a un medio de comunicación en torno a las acusaciones que se le han formulado respecto de la desaparición de los normalistas de Ayot-zinapa en los hechos que ocurrieron en septiembre de 2014.

Durante el trabajo de investigación realizado por la BBC y que puede ser visualizado en Internet, el ex funcionario de la entonces Procuraduría General de la República, quien es considerado prófugo de la justicia y se refugió en Israel, una nación con la cual México no tiene tratado de extradición, señala que en el video que se presentó como prueba de que realizó actos de tortura en contra de los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, que en la grabación se ve que yo lo amenacé, ¡ok! Pero nunca torturé , y agrega que no tenía necesidad de torturar a nadie .

El hallazgo de restos óseos