Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 25 de febrero de 2024, p. 3

Mazatlán, Sin., El presidente Andrés Manuel López Obrador lo dejó claro: No vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad, de la justicia y, sobre todo, de nuestra soberanía .

En consonancia con su discurso de días recientes, luego de la difusión de dos reportajes en medios internacionales que lo vinculan a un presunto financiamiento por parte del narcotráfico en dos de sus campañas presidenciales, el jefe del Ejecutivo subrayó que no se aceptará el injerencismo de ninguna agencia extranjera ni del periodismo internacional y demandó pruebas. Tienen que aprender a respetar al gobierno de México .

Entrevistado tras la ceremonia del Día de la Bandera, que se realizó en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, también criticó la filtración en redes sociales de los teléfonos personales de uno de sus hijos y de varios integrantes del movimiento que encabeza. Esto después que el jueves pasado el propio mandatario diera a conocer en la mañanera el número celular de una corresponsal del periódico estadunidense The New York Times.

No aceptamos en México a nadie que calumnie autoridades legales y legítimamente constituidas. No aceptamos que haya injerencismo de ninguna agencia extranjera y el periodismo internacional, por famoso que sea. Si calumnia, siempre va a haber réplica.

–¿Qué opina de que divulgaron los datos de uno de sus hijos y de algunos funcionarios del gobierno? –se le preguntó.

–Así es la derecha, así son los conservadores, muy hipócritas, mucho, muy hipócritas, ésa es la doctrina del conservadurismo, es realmente muy vergonzoso que actúen de esa manera. Pero no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad, de la justicia y, sobre todo, de nuestra soberanía. Nosotros no somos como los otros presidentes que permitían que se violara la soberanía de México. Nuestro país es un país independiente, libre, soberano –replicó.

El Presidente dio sus declaraciones a bordo de la camioneta en la que se retiraba de la glorieta Rodolfo Sánchez Taboada –donde se realizó la ceremonia–, en torno a la cual se arremolinaron cientos de personas, que entre empujones y muestras de apoyo intentaban acercarse. Hubo un instante de preocupación cuando una mujer cayó a lado del vehículo y dio un grito de desesperación. Varias personas la apoyaron a levantarse y López Obrador la llamó, la abrazó, le preguntó cómo se encontraba y pidió: ¡que la atiendan! . La mujer fue llevada a los servicios de emergencia, pues resultó con una lesión en el pie.

En medio de ese alboroto, el tabasqueño reiteró: “Con relación a las calumnias, al periodismo calumnioso de Estados Unidos, en especial de The New York Times y de Univision, que entró al debate de manera oficiosa, les repito que tienen que aprender a respetar al gobierno de México y sobre todo al pueblo de México, que no se puede calumniar, que no aceptamos las calumnias, que no tienen pruebas. Cada vez que publiquen un artículo calumnioso va a haber réplica, sea quien sea”.