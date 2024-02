C

on el apoyo de la anterior administración, del actual gobierno del estado y del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, que con aguda sensibilidad dirige la licenciada María de Jesús Reyes Muñoz, fue posible migrar la invaluable información de la magna obra Glosa Histórica de Zacatecas a un nuevo y funcional formato electrónico ante la obsolescencia tecnológica, por lo que es de desear que en un futuro próximo la obra sea editada en papel, no por antojo sino porque la letra impresa sigue siendo la única capaz de perdurar a través de las generaciones, hoy a merced no sólo de la informática, sino de una desmemoria premeditada.

¿Magna obra por qué? Porque se trata de un ambicioso y riguroso trabajo colectivo de especialistas nacionales y extranjeros identificados con el tema de Zacatecas, que abarca desde los tiempos de los tiempos prehispánicos en una Mesoamérica ampliada y realista, la etapa del Virreinato y sus diversas aristas, el siglo XIX, porfiriato, revolución y nuevas instituciones, y el periodo de 1940 a 1990. Todo ello concebido, coordinado y dirigido por el historiador zacatecano Jesús Flores Olague y la comprometida labor de la también doctora en historia Mercedes de Vega.

Se trata pues de una obra rigurosa y lúdica a la vez, con una exposición accesible y amena, un valioso material informativo y bibliográfico, temas musicales de época y una sección de recursos educativos de enorme utilidad para maestros y alumnos de educación básica, ya que ofrece infografías, cuadros sinópticos y mapas conceptuales y mentales que facilitan el acercamiento de la obra.

Mención especial merece el apartado Ágora que permite participar al usuario para enriquecer el contenido de la glosa, compartiendo conocimientos, comentarios, documentos y todo aquello que contribuya a acercarse a la evolución histórica de Zacatecas, lo que dará dinamismo e interacción a la obra, convirtiéndola en un archivo con vida propia. ¿Cómo se accede a esta valiosa joya historiográfica? Por lo pronto, desde el WhatsApp simplemente se escribe la liga https://glosa-historica.culturazac.gob.mx/ y con un clic se tiene a disposición, sin costo alguno, el vasto panorama histórico de Zacatecas y sus pobladores. No hay otro estado de la República que cuente con tamaño tesoro digital.