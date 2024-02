Rosario Ibarra y la Comisión de la Verdad

L

a última comunicación que tuvo Rosario Ibarra con este gobierno fue el 23 de octubre del 2019, cuando dejó en custodia del Ejecutivo federal la medalla Belisario Domínguez que le fue otorgada por el Senado de la República y le pidió que se la devolviera con la verdad del paradero de los desaparecidos políticos y cuando fueran amparados por la justicia.

Rosario, lamentablemente, murió sin esa verdad que tanto buscó, al igual que cientos de madres, padres, hermanos, esposas e hijos de quienes fueron arrancados brutalmente de la sociedad por quienes estaban obligados a cumplir la ley.

Rosario tuvo que recurrir a ese estratagema con este gobierno para obtener un compromiso público con las familias y con la sociedad; pensó que al poner la presea en manos del señor Presidente, éste estaría por lo menos moralmente obligado a dilucidar qué pasó con los desaparecidos políticos, pero su respuesta fue la creación por decreto de la Comisión de la Verdad, de nombre largo y alcance corto, restringida en los años de búsqueda, mal estructurada y que se instauró hasta el 10 de diciembre del 2021, dos años después de aquel 23 de octubre del 2019. Estamos en 2024, año de caducidad de la comisión, que presentará su informe final en abril o mayo y de la que no esperamos nada nuevo o distinto de lo que ya sabemos.

Por el 24 de febrero, cumpleaños de nuestra querida Rosario, queremos recordar lo que solía decir: No queremos ser vistas como las heroínas de la Patria que sacrifican a sus hijos en aras de ésta, no somos Vicente Guerrero. Nuestra lucha es por ellos, por su vida, por su bienestar, por su libertad; si no es por ellos, la lucha por la Patria no tendría sentido . ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!

Comité ¡Eureka!

Precisión de la alcaldía Álvaro Obregón

En relación con la nota publicada el jueves 22 de febrero de 2024 en el diario a su digno cargo titulada Detecta la ASF irregularidades por 129.9 mdp en Álvaro Obregón , firmada por los reporteros Alejandro Cruz y Rocío González Alvarado, nos permitimos hacer las siguientes observaciones.

1.- Esta alcaldía ha proporcionado la documentación e información que fue requerida por la Auditoría Superior de la Federación durante el periodo de la ejecución de las auditorías.

2.- El 26 de enero del presente año, se llevó a cabo en las instalaciones del mencionado órgano fiscalizador la confronta de resultados preliminares, en dicho acto se aportó documentación e información para sustentar el cumplimiento con las disposiciones normativas, así como las aclaraciones que se consideraron pertinentes, por lo que dicho documental se encuentra en análisis de los auditores.