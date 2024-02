D

urante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el ex presidente Donald Trump reiteró la amenaza de llevar a cabo la deportación de inmigrantes más grande en la historia de Estados Unidos si gana las elecciones de noviembre próximo. Tras asegurar que no es agradable decirlo y odia expresarlo, dio un salto en su retórica racista al afirmar que no hay otra opción porque los solicitantes de asilo están matando a nuestra gente; están matando a nuestro país, están matando a nuestra gente . Completó la diatriba expresando a su auditorio que están llegando al territorio estadunidense millones y millones de personas directamente desde cárceles, instituciones mentales y manicomios. Según dijo mediante una referencia a una célebre película, en esos últimos sitios se interna a pacientes que practican formas extremas de tortura e incluso el canibalismo.

El discurso de odio y las aseveraciones carentes de cualquier sustento han sido un elemento central en el repertorio del magnate para azuzar a la ultraderecha que constituye su voto duro y le es fiel sin importar sus dichos o acciones. Estos ataques, que se han ido naturalizando desde su irrupción en la política en 2015, recobran su peligrosidad ante las altas probabilidades de que consiga hacerse con la nominación presidencial del Partido Republicano, así como por las posibilidades que le otorgan las encuestas para obtener revancha sobre Joe Biden y regresar a la Casa Blanca el año entrante. Ayer mismo, se hizo de una victoria importante en términos tanto prácticos como simbólicos tras derrotar de manera contundente a Nikki Haley en Carolina del Sur, estado donde ella nació y de la que fue gobernadora de 2011 a 2017. Haley, quien fungió como embajadora ante la ONU bajo el gobierno de Trump, es la única rival que no se ha bajado de la contienda tras una cascada de declinaciones de aspirantes que no lograron convencer al electorado conservador de ser una alternativa preferible al ex presidente.