Provienen “de instituciones mentales y manicomios. No, no son lo mismo. Un manicomio es una institución mental con esteroides, ¿vale? Es (la película) El silencio de los inocentes, ¿vale? Tú lo sabes. ¡Hannibal Lecter! Todos están siendo depositados en nuestro país”, declaró. Hannibal Lecter es el psicópata de la filmación referida.

El ex gobernante comparó a los migrantes con la delincuencia, partiendo de un caso ocurrido hace unos días en Nueva York.

La crisis migratoria es uno de los temas centrales de la campaña para los comicios que disputarán probablemente Trump, y el presidente demócrata Joe Biden, a quien los conservadores acusan de no hacer lo suficiente para remediarla.

“Será la deportación más grande en la historia de nuestro país y no tenemos otra opción (…) y odio decirlo. Esos payasos de los medios dirán: ‘¡Oh, es tan malo, él es... No, no!’ Están matando a nuestra gente, a nuestro país, no tenemos otra opción”, afirmó.

National Harbor., El ex presidente Donald Trump acusó ayer a los migrantes de estar matando a Estados Unidos y prometió de nuevo que si gana las elecciones de noviembre pondrá fin a la invasión con una deportación masiva, al participar ayer en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), en Washington, una cumbre ultraderechista del Partido Republicano que buscó ser la plataforma de lanzamiento de la campaña electoral del magnate.

El ex mandatario prometió abordar el problema a su regreso a la Casa Blanca, tomando medidas tan draconianas como sea necesario para frenar los cruces fronterizos irregulares de migrantes y solicitantes de asilo.

Antes de que iniciara su discurso, Trump elogió al presidente de Argentina, Javier Milei: Es uno de los pocos que puede hacer a Argentina grande otra vez .

Detrás del escenario, ambos se saludaron con un abrazo, escena que se viralizó en redes sociales.

Por una Argentina otra vez grande

En un auditorio semivacío tras la intervención del magnate, Milei criticó al socialismo y la aberración de la justicia social y aseguró que su disertación era una continuación de su discurso en Davos, donde advirtió que Occidente está en peligro por el avance de las ideas socialistas .

En un guiño a Trump, aseguró que haría una Argentina grande de nuevo y luego criticó a la casta corrupta compuesta de políticos ladrones , empresarios prebendarios, sindicalistas que se ocupan de sus negocios en contra de la gente y profesionales que viven de la religión del Estado .

Pidió a Estados Unidos no dejar avanzar el socialismo, no permitan el avance de la agenda asesina (del aborto) y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social , informó el diario digital argentino Ámbito.

El presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, mantuvo una reunión con Trump durante la conferencia en la que analizaron las políticas que ambos comparten, como el fortalecimiento de las fronteras frente a la migración ilegal , la soberanía de sus naciones frente al globalismo , así como la protección de familia y la vida frente a la ideología de género y la cultura woke (movimientos de izquierda)”.

En esta cumbre han participado el actor de telenovelas mexicano Eduardo Verástegui, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, la ex premier británica Liz Truss, el ex eurodiputado y líder de los impulsores del Brexit Nigel Farage y el ex asesor de Trump Steve Banon, entre otros.