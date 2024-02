El autor continuó: me apasiona la idea de que cualquier lector pueda rayar y hacer suyo el libro e inventar los títulos de cada microrrelato incluido, aunque no sean los correctos. También está la posibilidad del silencio que ofrece el hombre crucigrama .

Según Abad, el lector puede elegir entre dar otro sentido a cada relato breve o quizá se complica llenándolo de vacío. En esta paradoja está el sentido del libro: la confrontación de llenar los títulos o la aceptación de ese vacío, que a mí me resulta más interesante, pero claro que está la libertad .

El también músico explicó que ve la incertidumbre como un valor estético, que le gusta abordar desde diferentes ángulos, como los finales, lo que no se nombra o lo que no se puede decir. Me gusta participar en esas historias que no me dicen todo y empujan a concretar la parte que falta. El valor de esa ausencia es lo que da sentido al texto .

Refirió que cuando escribe piensa en las posibilidades del silencio , y mientras las va descubriendo también se encuentra como alguien que decide usar ese silencio en su favor. En este libro es muy latente eso, no sólo la manera en que se puede ver como lector la ausencia de títulos, sino también a partir de la exigencia de microrrelatos: que tú especules a partir de lo que se ha dicho .

Abad recordó que la estructura del libro fue posterior a la escritura de las historias que incluye y tienen una apariencia de mundos aislados. Luego, la del hombre crucigrama da sentido de unidad, pero subyace una “sensación dual; es decir, se siente que es monotemático, por la historia de ese personaje, pero a la vez se pueden ver secciones en las que hay historias de diferentes tópicos.