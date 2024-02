En mis escritos busco enseñar a los niños que lo que hay afuera en la naturaleza es parte de ellos mismos: el sol, el canto de los pájaros es parte de su risa. El viento lo estoy viendo cómo mueve y despeina palmeras, y dentro de mí también lo necesito, porque me trae el oxígeno que me vitaliza. Veo el fuego en el Sol, esta gran estrella, hay gente que dice que es un planeta, yo sé que es nuestra luz y nuestra energía y me apropio de él al ponerlo al servicio de los niños.

–¿Escribes sobre la Tierra?

–Sí para que los niños sepan que ahora la tenemos para cuidarla, caminarla, protegerla porque es nuestra casa. Ojalá la podamos volver hogar para todos. Creo que éste es el punto medular, quiero comunicar que la casa es nuestro hogar, el tuyo, el mío, el de todos. Lo que busco es que la Tierra entera sea la extensión de mi casa, y cuando abra la puerta pueda sentir que la Tierra allá afuera es una extensión de mi casa, todo es mi casa, eso me invita a respetar, a reflexionar, a hacer mío lo que veo afuera.

–Mucho de lo que vemos en la calle, la pobreza, la indiferencia, no está en nuestra casa y resulta tal vez muy ajeno...

–No, todo ese potencial humano está dentro de mí siendo reflejado hacia afuera. Ese microcosmos personal se manifiesta en el exterior... Vi en una pared la frase Astronomía interior , y me gustó mucho. Claro, hay toda una serie de elementos dentro de mí que por no conocerlos ni estudiarlos ni quererlos lo suficiente, me pueden maltratar... El cansancio personal proviene de la desatención, el olvido, de no parar a pesar del cansancio; no alimentarme correctamente es una señal de que no estoy escuchando el llamado de la Tierra o no lo estoy entendiendo. ¡Qué importante comunicar a los niños de manera ejemplar y también verbal que somos un todo, aunque creo que la mayoría de los niños sí lo sabe!

“Si digo que sí, y el niño está viendo algo dentro de mí que dice no, se contrapone la información que le estoy dando y, claro, todos estamos aprendiendo como padres, como maestros, la mejor manera de enviar nuestro mensaje. Los niños son transparentes. ¿Qué tan transparente soy yo? Ese es el reto personal que estoy retomando en la escritura para niños, porque son quienes nos dan un mensaje muy importante. Al hablar, al escribir, al dirigirme a ellos en mis cuentos intento que mi prosa haga música, que tenga poesía, que acompañe al pequeño lector y para ello tengo que conectarme con su corazón y escribir desde el mío.

“Fui educada muy ‘intelectualmente’, memoricé todo, saqué 10 en todo, analicé todo; mi reto ahora es aprender a comunicarme con el corazón. Escribir para niños me lleva más allá, porque los pequeños lectores tienen el corazón abierto como esponja para absorber lo que los adultos pasamos por alto.”

–¿Crees que en México se da suficiente apoyo a la sensibilidad y la inteligencia de los niños?

–En mi época memorizábamos como pericos, pero ahora veo que hay más interacción con los niños, aunque depende de las escuelas.

–Freinet aconsejaba enseñar a partir del interés de cada pequeño...

–Exactamente. Montessori tiene lo suyo, pero también hay otras áreas en los montessoris. Mis nietas fueron a diferentes montessoris y les sirvió muchísimo. Te respeto lo suficiente como para que elijas qué materia quieres tratar el día de hoy: historia, geografía, matemáticas... tú escoges . El niño puede responder: Hoy me late que me cuentes de los volcanes ...

–¿No hay límites?

–Sí, pero límites que no los sofoquen. Los niños nos educan mucho a nosotros. Se han abierto puertas con Freinet y otros que siguieron su ejemplo.