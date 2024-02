▲ Los admiradores de la autora de La piel del cielo abarrotaron el salón y muchos quedaron en el umbral con el afán de escucharla. Foto José Antonio López

“Así fui armando una serie de entrevistas que se publicaban en Excélsior; fue un aprendizaje y un acercamiento a México excepcional. Yo publicaba absolutamente todo, a partir de cosas ingenuas e ignorantes, pero que también dan idea del deseo de conocer a quienes eran tratados con mucha formalidad en los periódicos”, asentó.

“Se hizo un periodismo quizá más libre y cariñoso, más cercano a los personajes, porque todas las crónicas eran muy solemnes y no decían lo que ocurría (…) Esa forma de retratar la realidad fue la que más me ayudó, no a conocer más, sino a que los lectores esperaran a ver en qué líos se metería esta preguntona que no sigue las reglas del periodismo, el cómo, cuándo, dónde y por qué.”

Recuerdos, anécdotas y nombres se fueron engarzando, como los de los escritores Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y José Agustín, la luchadora social Rosario Ibarra y el líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo, así como el Palacio Negro de Lecumberri, al que considera una escuela maravillosa.

Creo que la época de mi vida en que más aprendí fue escuchando la vida de los presos, y luego de los presos políticos. Fue, de veras, entrar a un mundo más rico y aleccionador que el mío, más cercano a la realidad, porque yo viví hasta los 18 años una vida de niña bien , dijo.

Tras referirse a sus colaboraciones en La Jornada y lamentar la perdida del hábito de leer el periódico, Poniatowska no pudo aclarar qué es más importante para ella al escribir, si el estilo o el lenguaje.

Nunca he pensado en el estilo ni en la forma de escribir, simplemente reproduzco las palabras que los demás me dicen, lo que oigo en la calle y también lo que pasa por mi cabeza.