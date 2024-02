Jared Laureles y De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 25 de febrero de 2024, p. 27

Por tercer día consecutivo el valle de México amaneció con la fase 1 de emergencia ambiental activa debido a las condiciones poco favorables para la dispersión de contaminantes, lo cual ocasionó el estancamiento de los precursores de ozono, indicó la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Por tal motivo, continuará el reforzamiento del programa Hoy no circula, por lo que este domingo –único día en el que no hay restricciones para el tránsito de automotores– no podrán hacerlo los que tengan holograma de verificación doble cero y cero con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, entre las 5 de la mañana y las 17 horas.

Tampoco podrán circular los automóviles con holograma de verificación 2 y 1, cuyo último dígito sea 0, 2, 4, 6 y 8.

A su vez, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que ayer fueron sancionados 452 automovilistas por no respetar la restricción, no contar con verificación o porque los vehículos que traían eran ostensiblemente contaminantes. Con eso suman mil 75 los castigados en dos días, por lo que deberán pagar multas que van de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, es decir, entre 2 mil 171 y 3 mil 257 pesos.

De los de ayer, 436 fueron detenidos por salir en día restringido, dos más por falta de verificación y 14 por contaminar ostensiblemente; asimismo, la dependencia precisó que 125 vehículos traían matrícula de la Ciudad de México, 273 del estado de México y 53 de otras entidades.