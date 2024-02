S

ustituyeron a los militares por jueces a los que se les ofrecen cursos de buenas prácticas por periodistas a cambio de becas , legisladores invitados a dar conferencias a sus universidades, para que den los golpes de Estado en América Latina. De lo que se trata es de impedir que los procesos democráticos generen alternativas al neoliberalismo. Y así, se acusa a los gobiernos de no ser democráticos, aunque hayan sido electos y gocen de amplia aprobación. Se usa a una oposición, casi siempre unida en un Frente identificado con un color (rosa, por ejemplo), para debilitar al gobierno negándose a cooperar y ni siquiera a dialogar con él. Se dispone de una muchedumbre en las plazas centrales a la que se le llama despectivamente calentamiento de la calle . Los medios corporativos se empeñan en campañas de odio, difamación y calumnias, no con la intención de que se les crean las falsedades, sino para crear un malestar con la supuesta corrupción de la izquierda (no existen los golpes blandos contra la derecha) o totalitarismo y en defensa de la libertad de expresión o de los derechos humanos . Se emplean el WhatsApp y las redes sociales para difundir distorsiones informativas alarmantes. Y, finalmente, se echa mano de alguno de los otros poderes para destituir al Presidente. O, si ha ocurrido un proceso electoral, inmediatamente pasar a no aceptar los resultados y pedir la intervención de Estados Unidos.

El recetario de protesta-no cooperación-intervención que fue diseñado por Gene Sharp, profesor de Massachusetts, apropiándose de los métodos de la no-violencia (si los pacifistas dispusieran de dinero a manos llenas y la influencia del Departamento de Estado) fue escrito en 1993, pero se ha aplicado por todo el mundo, desde Serbia y Ucrania, Egipto y Siria, hasta Honduras, Brasil, Ecuador, Paraguay y Bolivia. Ya no interviene la CIA, sino organizaciones financiadas por las corporaciones globales, como Atlas Network, Usaid y NED. Todo se hace por la democracia y, en realidad, sirve para negociar los intereses de tabacaleras, petroleras, industrias de armamento, energías limpias y agua.

Hay un golpe blando en marcha, abanderado internamente por el bloque opositor, en respuesta a la propuesta de un cambio de régimen de la izquierda. Hablando del golpe, esta semana asistimos al destape de una estrategia que incluye un trollcenter de millones de dólares con bases en España, Colombia y Argentina, vinculado a Atlas Network, que apoya a la candidata Gálvez y trató de posicionar la idea de que la izquierda, su Presidente, su candidata, y hasta el plantón en Reforma de 2006 contra el fraude del Prian, estaban vinculados con el narcotráfico. Fue una idea que repitió Xóchitl Gálvez en su gira por Nueva York y Washington, cuyos ecos no muy duraderos provinieron de un premio Pulitzer, la DW, Latinus –con un encapuchado en entrevista– y el New York Times. La repitió Lorenzo Córdova, ex presidente consejero del INE, en su gira de hace un año por Washington con el Departamento de Estado y la OEA, y hace poco en su concentración de color rosa en el Zócalo de la capital.