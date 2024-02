Hernández, coordinadora digital del CEEY y periodista especializada en medios digitales, refiere que el género de quien escribe la noticia incide en el enfoque de la misma. Al ser mayoría en las redacciones periodísticas, los hombres abordan narrativas en las que el mayor peso representativo recae en ellos mismos y en la consulta de las fuentes de información es notoria la desigualdad de género: mientras los hombres figuran como expertos y voceros, las mujeres son parte de la opinión popular .

Asimismo, sostiene que el sesgo de género implícito en la asignación de cobertura de fuentes también responde a la segregación laboral. Fuentes como política, economía, energía y deporte son asignadas directamente a hombres. A las mujeres se les destina a temas considerados blandos, como sociedad, espectáculos e información general; además, están sobrerrepresentadas en la cobertura de temas de turismo, moda, gastronomía y estilo de vida .

De acuerdo con un reporte publicado en el Reuters Institute for the Study of Journalism, apenas 22 por ciento de 180 puestos jerárquicos en 240 medios a escala global están en manos de mujeres, pese a que, en promedio, las mujeres representan 40 por ciento del total de personas que ejercen la profesión.

En México, la representación femenina en puestos de liderazgo en medios es de 5 por ciento, cuando en Estados Unidos es de 44 por ciento.