E

s ya un aserto muy repetido que lo peor de la situación política actual de nuestro país resulta ser la oposición. Entes engreídos como el tal X. González, descuidados y chuecos a más no poder como Marko Cortés y Ricardo Anaya, desdichas del PAN, y el tal Alito, emblema de la catástrofe del PRI, no podrían dar lugar a un buen candidato de oposición entre tantos como podría haber en ese sector del horizonte político mexicano.

Mas todo indica que las buenas cartas de la derecha también le hacen el fuchi a sus capos actuales. Uno de ellos me decía, con un tono por demás lastimero, que cómo era posible que hubieran dejado ir a un superpersonaje como la señora Beatriz Paredes…

–Pues resulta muy sencillo –le contestó otro correligionario en aquella tertulia del café—, con ella no hubieran podido hacer sus trapacerías y triquiñuelas que les dan la oportunidad de medrar como lo han hecho siempre.

Podemos suponer que fue precisamente por eso que consideraron como un buen elemento a la señora Xóchitl Gálvez, de la cual teníamos mejor opinión antes de percibir las cosas como son...

Desde su ungimiento, la dama en cuestión se ha desbordado exclusivamente en críticas al gobierno actual, no dándole ninguna de sus acciones por buena: su retórica ha sido la censura permanente y constante. Dicho de otro modo: de todo lo que se ha hecho en los últimos cinco años no ha dado nada por bueno. Entre tantas y tantas cosas como ha dicho, porque vaya que es buena para hablar y hablar, no ha habido ni una sola propuesta que valga la pena tomar en cuenta: nada positivo. Con ello, pues, nos deja la sensación, que tal vez resulte valedera, de que su única idea sea simplemente volver al estado de cosas del neoporfirismo descarado de los últimos sexenios, que ya resultó un verdadero desastre difícil de resolver rápido y bien. Fueron más de dos décadas acumulando dagas contra la patria.