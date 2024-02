En una nueva alusión a los reportajes difundidos en medios internacionales que lo vinculan a un presunto financiamiento del narcotráfico en dos de sus campañas presidenciales, el mandatario subrayó: “ya vi cómo andan, con mucho miedo y enojadísimos, y con la máxima del hampa del periodismo y de los delincuentes de cuello blanco, según la cual la calumnia, cuando no mancha, tizna. Eso puede aplicar en otros casos, cuando no hay principios ni ideales, pero yo siempre he hecho de mi vida una línea recta, y lo que estimo más importante es la honestidad. Por eso me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez”.

La Concordia, Sinaloa., El hampa del periodismo y de los delincuentes de cuello blanco me va a seguir haciendo lo que el viento a Juárez , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador la tarde de ayer, de gira por este municipio, donde inauguró el acueducto Picachos- Concordia.

El mandatario estuvo acompañado por el gobernador de la entidad, Rubén Rocha, a quien llamó mi hermano , y por el titular de la Conagua, Germán Martínez.

Dejó un mensaje al pueblo sinaloense: nos vamos a seguir encontrando, voy a regresar a Sinaloa; en los próximos tres meses no, porque viene la veda electoral y no quiero, como se dice en el beisbol, que me vayan a cepillar .

Por su parte, el mandatario estatal llamó al Presidente a no dejar el cargo: yo digo que no quiero que se vaya , lanzó. A lo que siguió el grito jubiloso de cientos de personas presentes desde este punto donde nace la presa: ¡Nooooo! Rocha continuó: “...pero él está terco con que es Maderista. El Presidente es seguidor de (Francisco I.) Madero, el que dijo: ‘Sufragio efectivo, no relección’. Pero podríamos haberle hecho una curvita al asunto; alguna vez se lo expresé en privado”.

Contra el gobernador

Por la noche, cuando López Obrador llegaba a su hotel en Mazatlán, unos 500 manifestantes se arremolinaron ante la camioneta en la que viajaba junto al gobernador. Lograron rebasar el cerco de la Guardia Nacional.