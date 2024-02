Arturo Sánchez Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 24 de febrero de 2024, p. 11

Valle De Guadalupe, Jal., El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó ayer la posibilidad de, ya retirado, asesorar al próximo gobierno; aseguró que se jubilará con la satisfacción del deber cumplido.

No hará falta tampoco la asesoría, porque va a quedar en buenas manos el movimiento; habrá relevo generacional, estoy contento también por eso, porque va a continuar la transformación , aseveró ante los asistentes a la ceremonia inaugural del acueducto El Salto-La Red-Calderón, primera etapa del proyecto integral de la presa El Zapotillo, que busca resolver el desabasto de agua en Guadalajara.

En la planta de bombeo El Salto, a 90 kilómetros de la capital, acompañado por funcionarios federales y estatales, agregó que como gobernante le ha costado trabajo equilibrar la pasión con la razón. En la política se necesita tener el corazón caliente, pero la cabeza fría para no ver a los adversarios como enemigos.

Señaló que no todos los políticos actúan con respeto y tolerancia, y externó su reconocimiento al gobernador Enrique Alfaro, quien, dijo, ha sabido anteponer los intereses nacionales a sus diferencias con el gobierno federal.