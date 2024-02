Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 24 de febrero de 2024, p. 10

Más de una decena de profesores del comité ejecutivo nacional democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cumplieron ocho días en plantón frente a Palacio Nacional para exigir la reinstalación de 14 docentes que fueron cesados por oponerse a la reforma educativa del sexenio pasado.

El profesor Gerónimo Sánchez destacó que el llamado al gobierno federal es que se nos escuche, porque llevamos muchas mesas de diálogo y no se concreta ninguna solución, cuando tenemos documentado caso por caso . En entrevista con La Jornada, señaló que en 2016, tras participar en una protesta contra la llamada reforma educativa, a un grupo de cinco compañeros nos fincaron diversos delitos por daños y nos detuvieron una semana, tras lo cual salimos exonerados, pero nos imputaron 11 faltas no justificadas a laborar y nos quitaron la plaza .