Sábado 24 de febrero de 2024, p. 3

La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró ayer que su gobierno no apoya que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya divulgado datos personales de Natalie Kitroeff, corresponsal de The New York Times en México.

En una rueda de prensa rutinaria, un periodista preguntó al respecto a Jean-Pierre, quien señaló: “No he visto eso. Pero, obviamente, no es algo que apoyemos.