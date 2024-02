Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 24 de febrero de 2024, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no fue un error la difusión del teléfono particular de la corresponsal de The New York Times, Natalie Kitroeff, y no se retractó de haberlo hecho porque “por encima de esa ley (de protección de datos personales) está la autoridad moral, la autoridad política. Y yo represento a un país y a un pueblo que merecen respeto, que no va a venir cualquiera –porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral– que porque es del New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados”.

–¿Volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros?

–Claro, claro, cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del Presidente de México –respondió el mandatario como parte de un ríspido intercambio con la reportera de Univisión acerca de la difusión de datos personales, porque no puede haber disposición legal contra la libertad, por lo que sugirió que la reportera podría cambiar de número celular.

Durante su conferencia incluso rebatió las preguntas: Se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente . Justificó su decisión en la inconsistencia del reportaje publicado, sin pruebas y preguntando: ¿Quién me va a reparar el daño? ¿Quién le va a reparar el daño a mis hijos, que cuando pongan sus nombres va a salir de que los hijos de AMLO fueron investigados por recibir dinero del narcotráfico?