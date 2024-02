Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 24 de febrero de 2024, p. 23

Buenos Aires., En momentos en que se realizaban 500 marchas de organizaciones sociales en esta capital y en todo el país bajo el slogan El hambre no espera, y seis gobernadores de las provincias patagónicas enviaban un ultimátum al ultraderechista presidente, Javier Milei, para que envié los fondos que les niega la nación, el mandatario se reunió ayer en la Casa Rosada con el secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, y otros funcionarios que llegaron anoche en visita oficial de dos días, a quienes invitó a salir al balcón de ese edificio a saludar a un grupo de turistas de varios países que recorrían la histórica Plaza de Mayo.

Este lugar se convirtió en un símbolo de las madres que buscaban a sus hijos desaparecidos en la pasada dictadura militar. Nadie ignora que detrás de todas las dictaduras que asolaron al país estuvo Estados Unidos, por lo que la presencia del diplomático estadunidense en ese balcón produjo gritos de rechazo, como ahora somos colonia o traidores a la patria .

Milei planteó que defiende el derecho a la defensa que ejerce Israel ante el terrorismo de Hamas ,visión opuesta a la de su par de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, con quien se reunió Blinken antes de viajar a Argentina y de participar en una reunión del G-20.

El diplomático detalló que uno de sus objetivos en su visita a Argentina era aumentar aún más el comercio y la inversión en el país, pero especialmente la explotación del litio , a lo que ya se había adelantado Milei, al hacer acuerdos con una empresa israelita du-rante su reciente visita a ese país.

El interés de Washington era asegurar un socio estratégico en el sur, como el mandatario Milei, quien dijo sumarse a la política estadunidense a escala global. El diplomático habló del enorme potencial que encontró en Argentina durante una conferencia de prensa junto a su par argentina, Diana Mondino.

Interrogado sobre la dolarización a la que está dispuesto a recurrir el presidente, Blinken sostuvo que depende de Argentina y espera que se hable sobre algún plan; manifestó su apoyo al acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para promover la estabilización”, al considerar que existe una democracia vibrante con respeto por los derechos humanos y valoró el crecimiento de la economía .

Reclamos de gobernadores