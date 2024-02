El grave ataque a Maale Adumim debe tener una respuesta de seguridad decidida, pero también una respuesta de asentamiento , escribió Smotrich en la red social X. Nuestros enemigos saben que cualquier daño hacia nosotros conducirá a más construcción, más desarrollo y más control nuestro en todo el país , sentenció.

Por otro lado, Joe Biden se refirió ayer al saldo de civiles que han muerto y los que aún padecen las amenazas sobre sus vidas en la franja de Gaza debido a la ofensiva israelí. No me andaré con rodeos. La aplastante mayoría de los palestinos no son de Hamas y Hamas no representa al pueblo palestino. De hecho, también sufren a causa del terrorismo de Hamas. Necesitamos ser claros sobre esa realidad , expresó en la red social X.

Estados Unidos ha apoyado en varias ocasiones un acuerdo para una suspensión de los combates en la franja de Gaza en el marco de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre pasado por Hamas.