Por otro lado, el periodista Pavel Zarubin, de la televisión pública rusa, se interesó por lo que piensa Putin sobre los recientes insultos de Biden: “(…) Hace poco me preguntó qué presidente de EU prefería y respondí que Biden. Lo que él acaba de decir sobre mi persona, demuestra que yo tenía razón. Es una respuesta adecuada del presidente a lo dicho por mí. ¿Por qué? Porque él no puede decirme: ‘Gracias, Volodia (diminutivo de Vladimir), bien hecho, me has ayudado mucho’.

No hay plan B para Kiev

A pregunta de Baier sobre qué piensa hacer Kiev en 2024, en caso de no recibir la ayuda de Estados Unidos, el mandatario ucranio respondió: Me preguntan lo mismo muchas veces. ¿Podremos sobrevivir? Por supuesto, pero no todos. Si el mundo está dispuesto a permitirlo, ya lo verá. Pero eso será una tragedia, para todos nosotros, y no sólo en Ucrania, también en Europa .

Zelensky sostiene que Ucrania carece de un plan B, en caso de que Washington suspenda los fondos, pero se mostró optimista: “Es difícil encontrar algo equivalente (teniendo en cuenta otras fuentes de asistencia financiera y de armas), pero sin duda lo encontraremos. (…) Necesitamos el paquete de 60 mil millones de dólares (estadunidense) con urgencia, pues de lo contrario, por desgracia, tendremos más jóvenes heroicos en los hospitales. Porque, si usted no tiene un verdadero escudo de defensa y una artillería poderosa con proyectiles suficientes, es inevitable que pierda gente”.

El gobernante ucranio reiteró que no va a dialogar con Putin: Negociar con tanques mientras mueren los ucranios no es posible . Recordó que, antes de la guerra, Putin prometió a los emisarios occidentales que lo visitaron (por ejemplo, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller federal alemán, Olaf Sholz,) que no habría invasión. Diga lo que diga (Putin) no se le puede creer , añadió.

Todas las líneas rojas

Y concluyó con esta frase la entrevista de 45 minutos: “No es justo preguntar a los ucranios cuándo se va a terminar la guerra. Hacemos todo lo posible para que se acabe. Pero hay que decirlo sin ambages: el mundo no está listo para una derrota de Putin y tiene miedo a que se produzcan cambios en Rusia. Así que cuando se dé cuenta de que Putin rebasó todas las líneas rojas, (…) que amenaza a todo el mundo, que su meta es destruir la Organización del Tratado del Atlántico Norte, entonces terminará la guerra”.

Revira medidas punitivas

A todo esto, la Unión Europea publicó ayer el paquete de sanciones número 13 contra Rusia, que incluye a 106 personas y 88 empresas, en su mayoría vinculadas al sector de la industria militar, no sólo de este país, sino también de China, India, Kazajistán, Serbia, Sri Lanka, Tailandia y Turquía.

La respuesta rusa, por conducto de su cancillería, se hizo pública horas después y consiste en prohibir la entrada a la federación de funcionarios del Consejo de Europa y de otros organismos de ese continente que, en opinión de Moscú, contribuyen a facilitar la ayuda militar a Ucrania o proponen confiscar los bienes rusos en Occidente, entre otros motivos para ser incluidos.