De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 24 de febrero de 2024, p. 27

Ciudad Victoria, Tamps., El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presidieron la ceremonia de basificación de 915 trabajadores del sector salud de esta entidad.

El mandatario estatal calificó las basificaciones como un acto de justicia social. Estoy muy complacido de estar aquí con ustedes, de compartir este momento que lo vamos a guardar en nuestra memoria y en nuestros corazones . En tanto, Robledo Aburto dijo a los trabajadores del sector, que no deben volver a llamarlos precarios, porque su trabajo es de calidad .

El acto se llevó a cabo en el teatro Amalia G. de Castillo Ledón, y al grito de: ¡Sí se pudo,sí se pudo! , el funcionario federal reconoció la visión del gobernador Villarreal Anaya y los esfuerzos de todo su equipo para gestionar en tiempo récord una primera etapa de basificación para personal médico, de enfermería y paramédico de diversas unidades de todo el estado.

Ambos destacaron la labor de los 915 integrantes del personal médico que han laborado hasta 13 años con contratos precarios o temporales, y sin contar con la certeza laboral en su desempeño.

La decisión que tomó el gobernador Américo Villarreal es de Estado, una decisión de estadista, es de alguien que está decidiendo para el futuro de Tamaulipas, no sólo para los seis años de su gobierno y no era fácil , reconoció el director general del IMSS.

Destacó que en este día la Cuarta Transformación (4T) hizo justicia. Por eso podemos decir hoy con orgullo que no los vuelvan a llamar precarios porque su atención, su trabajo no era precario, era de calidad, que no los vuelvan a decir regularizados, porque su labor no era regular, era muy, muy buena, por eso nunca los volverán a llamar eventuales, porque su trabajo era diario, no eventual.