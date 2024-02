Chilpancingo, Gro., La fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, regresó al cargo, a una semana de haber solicitado permiso de seis meses al Congreso estatal; sin embargo, la comisión correspondiente no sesionó, por eso no le autorizaron la licencia.

Fuentes de seguridad revelaron que la pugna entre la fiscal y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es difícil, pues la morenista ni siquiera la menciona cuando hay eventos. Otras fuentes extraoficiales señalaron que el permiso no le fue autorizado a la fiscal Valdovinos Salmerón, porque se presume que el control del Congreso de Guerrero lo tiene el senador morenista Félix Salgado Macedonio, padre de Evelyn.

Sobre su reincorporación, la fiscal informó en un comunicado emitido por la FGE: no omito manifestar que a la fecha de la presentación de mi desistimiento no ha recaído ninguna respuesta en sentido afirmativo o negativo por el multicitado Congreso, por lo que considero que no existe impedimento legal alguno para continuar desempeñando de forma ininterrumpida mis funciones como titular de este órgano de procuración de justicia .

Por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que del 1º de enero al 22 de febrero ha aprehendido 20 presuntos delin-cuentes en la región de Tierra Caliente; decomisado armas, artefactos explosivos, sustancias inflamables, drogas, vehículos y dinero, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Política de cero impunidad del gobierno federal.