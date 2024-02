La tarde del martes los elementos se encontraban en la zona de playa, frente al ex ejido Chapultepec –aledaño a la Guarnición Militar del Ciprés donde entrenaban– cuando una ola los arrastró. Según la información algunos salieron por su cuenta, cuatro fueron apoyados por salvavidas del cuerpo de bomberos de Ensenada y la Secretaría de Marina y otros siete desaparecieron en el mar. Los funcionarios del Gabinete de Seguridad Nacional señalaron ayer que la justicia castrense ya inició las indagatorias y se irá a fondo, no se solapará ni se encubrirá a nadie .

Sabemos que no fue un accidente , dijeron, tras recriminar que pese a las circunstancias las autoridades se han mantenido herméticas y no hay información sobre el supuesto hallazgo de otros dos de los jóvenes, que estarían vivos pero resguardados y sin poder comunicarse con sus familias.

En entrevista anónima y en representación de los siete uniformados extraviados, las madres de cuatro agentes describieron que sus hijos eran víctimas de malos tratos, abusos y hasta detenciones, y ahora que están desaparecidos. No nos dan información sobre el avance de la búsqueda ; incluso acusaron que se enteraron de la situación por las noticias, porque no se les notificó.

Ayer, a 72 horas del incidente, el operativo de búsqueda por cielo, mar y tierra se mantiene en la Bahía de Todos los Santos, área que abarca desde El Ciprés hasta Punta Banda, al sur de Ensenada.

Una mujer procedente de Tecate recibió la llamada telefónica de una persona que se identificó como Durán, quien luego de confirmar que no hay resultados de la búsqueda, la convocó a reunirse con él y se disculpó por no contestarle una llamada previa. Precisamente ahorita estamos en la playa para verificar todas las actividades que se realizan y al momento le informo que no hay resultados , le dijo.