Termina el viaje de negocios y el grupo regresa a la comunidad, pero el esposo de Pema no lo hace al no ser capaz de enfrentar la vergüenza que implica la traición de su esposa, quien decide emprender un viaje para buscar a Tashi. El periplo lo realiza con su caballo y su segundo esposo, Karma, quien tiene que volver a la muerte de su maestro, ella continúa la travesía, que no sólo se concentra en encontrar a su marido, sino a sí misma. Con cada paso crece espiritualmente. Cuando encuentra a su esposo y comprueba que éste ha hecho suya la verdad de otros y no la de ella decide continuar su viaje sola.

La última escena con Pema y su pequeño hijo revela no sólo la dignidad, el coraje y la fuerza interna y externa de una mujer, también la fidelidad a sus valores de libertad.

En conferencia de prensa, el realizador nepalés declaró: una de las intenciones de mi trabajo fue mostrar la fuerza femenina en los personajes masculinos y viceversa .

El budismo tibetano

Shambhala es un concepto fundamental en el budismo tibetano, proveniente del sánscrito, alude a un lugar de paz, de silencio y de felicidad. Tambien se le relaciona a una especie de reino o lugar sagrado que se encuentra oculto en el Himalaya y donde reina la paz, la armonía y la belleza. Quien acceda ahí y se alimente de sus enseñanzas podría considerarse como haber accedido a la iluminación. También se le relaciona a un estado mental y espiritual vinculado a la fuente de felicidad, se habla también de alcanzar el Shambhala.