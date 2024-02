▲ Maritza López, quien ganó la Bienal de Fotografía del INBA en 1980, comenta que la exposición presenta un “trabajo que en su momento no se podía exponer por razones de censura a los desnudos y que no había galerías que quisieran exhibirlo; sólo había un par de publicaciones. Algo salió una vez en la portada de la Revista de la Universidad de México”. Foto José Antonio López

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Sábado 24 de febrero de 2024, p. 2

El cuerpo, la luz y múltiples imaginarios que detonan los desnudos como espacios de evocación poética presenta la fotógrafa Maritza López en la exposición De viento y materia, que alberga el Museo de Arte Moderno (MAM).

Las 30 imágenes que integran la muestra abarcan de 1984 a 2014, en las que la artista juega con el movimiento, la textura, los contrastes y la forma de los cuerpos, la mayoría de coreógrafos y bailarines.

Empecé desde hace mucho tiempo a trabajar con la fotografía en blanco y negro porque siento que hay mayor efectividad con los contrastes; además, todo lo realizo en mi estudio. Uso mucho la iluminación para hacer claroscuros que dan mayor efecto a nivel expresivo , explica Maritza López a La Jornada.

Añade que entre las fotografías seleccionadas figura una serie que realizó hace 25 años, cuando estaba de moda la imagen intervenida; consiste en obtener la foto, sumergirla en una sustancia y luego pintarle algunas partes.

En ese momento ya podías intervenir tus fotos con líquidos en el sistema analógico; hubo un regreso a la piezografía; había muchos procesos antiguos y aproveché esa serie que ya tenía para intervenirla y lograr ese efecto sepia, que más bien es un manchado que te lleva a ese resultado.

López, quien en 1980 ganó la Bienal de Fotografía del Instituto Nacional de Bellas Artes (entonces INBA), comenta que la exposición presenta “el trabajo que en su momento no fue reconocido y no se podía exponer por razones de censura a los desnudos y a que no había galerías que quisieran exhibirlo; sólo había un par de publicaciones. Algo salió una vez en la portada de la Revista de la Universidad de México”.

Sobre su trabajo, López indica que son cuerpos que hablan a veces del erotismo; tienen cierta intención erótica. Se trata de un experimento formal con cuerpos que hago volar, que están por el aire .