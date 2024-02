▲ La legisladora dijo que no falló a las instrucciones que le dieron, incluso defendió públicamente a quienes dañaron a ese partido. Foto La Jornada

Sábado 24 de febrero de 2024, p. 30

Al anunciar su renuncia al PAN, la diputada del Congreso capitalino, Ana Villagrán Villasana, acusó al dirigente estatal de ese partido en la ciudad, Andrés Atayde Rubiolo, de cerrarle las puertas para contender por la alcaldía Cuauhtémoc, así como la posibilidad de relegirse en el Legislativo, al rechazar su postulación en alguno de los distritos electorales que propuso.

También le fincó responsabilidad al candidato de la coalición Va por la CDMX a la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, por negarle un lugar en su proyecto, porque no le interesa la causa animalista , y quien incluso le dijo que ni siquiera puedo aspirar a ser su vocera .

En un mensaje para dar a conocer su decisión, la legisladora dijo que aun cuando no falló a ninguna instrucción de su partido, como defender públicamente a quienes dentro del PAN le hicieron daño, prácticamente me sacaron a patadas de mi alcaldía , Cuauhtémoc, donde se anotó para contender, pero también le negaron la candidatura por el distrito 12, donde dejaron a una joven que hace un año no era panista y obedece solamente a un liderazgo mezclado con escándalos de corrupción en Liconsa . Allí el PRD registró a Rita Contreras.