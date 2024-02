B

eato nunca imaginó que la tarde cuando salió de su comunidad en Metlatónoc, Guerrero, su vida cambiaría por completo. Beato es un hombre del pueblo ñuu savi que con todo en contra construyó un futuro en un país extranjero. Es uno de los ocho hijos de doña Guadalupe, que al morir su esposo y padre de sus hijos, se las vio muy difícil para seguir cuidarlos. Beato, como muchos niños de la Montaña, en varias ocasiones su única comida fue tortilla con sal; pocos eran los días que podía comer carne o frijoles. Ante la pobreza en que se encontraba y al ver que su madre no podía mantener a sus hermanos, decidió migrar. Dejó atrás sus estudios de secundaria y con ello su sueño de ser maestro o cantante, canto muy bien; a veces en las fiestas me echo mis canciones en tu un savi o en español , dice Beato con mucha añoranza en los ojos de lo que puedo ser.

Cruzó el desierto y llegó a Virginia, donde se encontraban dos de sus hermanos. Por su corta edad, y ante la imposibilidad de hallar trabajo, decidió inscribirse en la secundaria, pero no la concluyó, pues la vida de un indocumentado siempre es priorizar la sobrevivencia propia y la de su familia. Trabajó de todo: en la construcción, en una empacadora de cigarros; limpió hoteles, lavó platos en un restaurante chino, donde recibió una señal: Mis patrones no podían pagarme y me regalaban cosas, con esto me iba a los mercados de pulgas para vender lo que me daban . Así, se le ocurrió comprar y vender máscaras de luchadores y otros productos mexicanos. Mi padre nos enseñó lo que es el comercio; por eso no me daba pena vender en las calles . Juntó para comprar un carro de comida. Sin saberlo, esto lo impulsaría para ser el líder que es ahora en su ciudad. Vendí comida en las calles; ante lo mucho que extrañaba las tortillas que me hacía mi mamá, me imaginé tener la primera tortillería mexicana en Richmond y en 2014 lo logré . Sin pensarlo, Beato fue un pionero en el estado. Sin duda, la vida da vueltas, pues de ser un niño que no tenía para comer en su comunidad, ahora es uno de los empresarios mexicanos más reconocidos en Virginia. Posee tortillerías, tiendas y restaurantes, todos con el estilo guerrerense y mexicano.