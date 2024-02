Arturo Cano

Periódico La Jornada

Viernes 23 de febrero de 2024, p. 8

Y Fosfolandia llegó al Instituto Nacional Electoral (INE). La tarde de ayer, una porción de la explanada de Instituto Nacional Electoral fue acondicionada con una escenografía fosfo fosfo: colocaron mamparas naranjas con el águila estilizada, cámaras con grúa, pantallas enormes (aunque el sonido falló y poco se pudo escuchar del acto protocolario), y las sillas se llenaron de personas con prendas del color del partido. Muchos de los asistentes calzaban, of course, tenis naranjas.

Jorge Álvarez Máynez, el zacatecano que es ya candidato debido a las torpezas de la nueva política encarnadas en el gobernador Samuel García, subió al escenario acompañado de su familia y del dueño de la franquicia, Dante Delgado.

El discurso fue breve y en tono de espot, igual que la escenografía a la que completaba la frase Lo nuevo va con todo . Aunque dijo que no hará del tema eje de campaña, Álvarez aseguró que sus dos adversarias (Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, a quienes no mencionó por sus nombres) no deberían estar en la boleta electoral porque han violado cada renglón de la Constitución y las leyes .

El candidato emergente agradeció al padrino, Dante Delgado, haber construido este vehículo (del que es tripulante desde 2013) que hoy permite que la decencia esté en la boleta .

Algunos gritos de ¡Dante, Dante! completan el reconocimiento al fundador, pero son poca cosa al lado de los dirigidos al candidato, quien asegura que se burlan de él porque no ha hecho campaña: ¡En 90 días les vamos a dar la vuelta!

En el arranque de su pieza discursiva, Álvarez mencionó a su padre, comunista y luego perredista zacatecano, como ejemplo de la generación que construyó las instituciones electorales. Él mismo fue militante del PRD, aunque luego pasó a Nueva Alianza y al PRI, para finalmente instalarse en Movimiento Ciudadano.