De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 23 de febrero de 2024, p. 3

La Casa Blanca aseguró ayer que no hay ninguna investigación sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse a un reportaje del diario The New York Times sobre pesquisas en torno al supuesto financiamiento del narcotráfico a colaboradores del mandatario en su campaña electoral de 2018.

El Departamento de Justicia aseveró igualmente: no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador. El Departamento de Justicia tiene la responsabilidad de revisar cualquier acusación .

En conferencia de prensa, John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, indicó que tendría que señalar al Departamento de Justicia para cualquier cosa específica y, como ya lo han dicho, consta en el expediente que no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador , indicaron medios de prensa estadunidenses.