Corps à Corps abre con parte de las fotografías que Karmitz posee. Son las más impactantes, al mostrar a las familias de migrantes que llegaban de Europa a Nueva York y eran retenidas con sus pocas pertenencias en la isla de Ellis antes de ser aceptados. Otras revelan la explotación que hace un siglo sufrieron en Estados Unidos, especialmente niños y adolescentes, en los trabajos más pesados y contaminantes.

La exposición no se limita a ejemplos de las categorías clásicas: retrato, autorretrato, desnudo, fotografía humanista o documental, sino que incluye particularidades y formas fotográficas de todo el mundo. Entre los trabajos de autores poco conocidos resalta el de Roy DeCarava. Parte de su obra fue reunida en el libro The Sweet Flypaper of Life, con prólogo de Langston Hughes. En él, se detalla la vida de las familias afroestadunidenses en Harlem. DeCarava fue el primer fotógrafo descendiente de esclavos en recibir la beca Guggenheim.

En Corps à Corps hay imágenes relacionadas con México, pero ninguna de nuestros clásicos, como Manuel Álvarez Bravo y Graciela Iturbide, por ejemplo.