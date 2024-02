▲ EBRARD SE REGISTRA POR MORENA AL SENADO. El ex aspirante presidencial de Morena acudió ayer con su esposa, Rosalinda Bueso, a registrarse como candidato plurinominal. Foto Cuartoscuro

N

o hay asidero periodístico válido para la pieza de mala confección que The New York Times presentó ayer. Sin pruebas ni fuentes comprobables, atenido a la narrativa de dos de sus reporteros que dicen haberse guiado por tres personas con conocimiento del tema , más lo que dicen que consta en registros de Estados Unidos , el medio en mención soltó un presunto reportaje que en varios párrafos reconoce su precariedad e incluso su condición inverosímil.

Uno de los párrafos confiesa lo insostenible del texto entero: Gran parte de la información recopilada por funcionarios estadunidenses provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y, en ocasiones, terminan siendo incorrectos. Los investigadores obtuvieron la información mientras investigaban las actividades de los cárteles de la droga, y no estaba claro cuánto de lo que les dijeron los informantes fue confirmado de forma independiente .

En esas líneas de confesa insuficiencia periodística se exhibe que NYT hizo un reportaje para demostrar que no hay nada periodísticamente sustentado para reportar, al menos no de la manera forzada que escogieron, bajo la pretensión de revelar lo que no avanzó judicialmente ni en las mismas instancias que lo habían auspiciado.

La nota , en dado caso, sería que el gobierno de Estados Unidos no encontró pruebas que relacionaran a López Obrador con grupos del crimen organizado y que, por el contrario, las versiones indagadas por autoridades de ese país acabaron siendo consideradas insostenibles, por lo cual fueron archivadas o desestimadas.

Pero The New York Times escogió el mismo camino que Propublica, InSight Crime y una columna de Deutsche Welle: tomar como fuente las filtraciones desechadas que les hicieron llegar presuntas fuentes de la DEA, disfrazarlas de investigaciones propias y profundas e insertarlas con toda precisión en el tramo más candente del proceso electoral mexicano.