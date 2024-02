Oportuno desmentido de nota publicada por The New York Times



uy bien que John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, haya dicho que no hay ninguna investigación en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y que con ello haya puesto a The New York Times como participante de los chismes de lavadero que abundan en esta temporada electoral y muy mal para la derecha mexicana a la que también le tumbó el teatrito.

Lo que cabe decir a ambos es: ¡más seriedad, señores!

Benjamín Cortés V.

Critica imágenes del chicle de Xóchitl Gálvez durante su registro

Sorprende constatar la vigencia de la frase una imagen vale más que mil palabras .

Me refiero a las dos fotografías publicadas por La Jornada (22/2/2024) en primera plana de la candidata presidencial Xóchilt Gálvez, en las cuales saca un chicle de la boca y lo pega en una silla del INE , mientras espera su registro.

Increíble que dichas imágenes arruinen una candidatura fabricada por un poder mediático.

Juan Estrada

Irregularidades con credenciales del INE en el extranjero

Quiero informar que muchas personas que solicitamos la credencial de elector en el extranjero por medio de la página del Instituto Nacional Electoral estamos teniendo muchos problemas.

Tramité mi credencial en enero dentro del plazo para hacerlo, intenté rastrear el estatus en la página del INE y allí aparece información que dice que mi fecha de nacimiento no coincide con mi número de solicitud, pero eso es falso, mis datos están correctamente escritos, llamé varias veces al teléfono del instituto para aclarar esto, las llamadas sí entran pero nunca responden, sólo se escuchan las grabaciones y uno tiene que colgar pues las llamadas desde Europa son caras.

Comenté esta situación con mis amigos que viven por estos lugares y que también tramitaron su credencial y al checar ellos su estatus en la página del INE, les aparece la misma información que a mí, otra amiga también tuvo problemas para obtener su mica pues le decían que su dirección no existía.