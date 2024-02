Liudmila Navalnaya, madre del opositor Aleksei Navalny, muerto en una prisión en el Ártico el viernes pasado, pudo por fin ver este jueves el cadáver de su hijo, relató ella en un video que se difundió en redes sociales, pero no le permitieron llevárselo para sepultarlo.

Me están chantajeando

Biden, sobre todo cada vez que lanza improperios contra Putin, recibe un baño de insultos en la televisión pública rusa. Dimitri Medvediev, vicesecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, afirmó este jueves que el verdadero peligro a que se refirió el presidente de Estados Unidos, en realidad no proviene del cambio climático, sino de ancianos decrépitos como el mismo Biden, que caen en demencia senil y están dispuestos a iniciar una guerra contra Rusia .

No es la primera vez que Biden insulta a Putin, a quien también ha llamado carnicero , criminal de guerra y dictador , epítetos que Peskov invariablemente llamó, en cada ocasión, absolutamente inadmisibles .

A través de su vocero, Dimitri Peskov, la presidencia rusa respondió que es improbable que unas declaraciones tan groseras por parte del mandatario estadunidense puedan ofender a otro jefe de Estado, y mucho menos a Putin, pero no deja de ser una enorme vergüenza para Estados Unidos mismo que su presidente use un lenguaje tan soez .

“Me están chantajeando –afirma Navalnaya en su grabación–, no me dan el cadáver de mi hijo hasta que yo cumpla unas condiciones que no considero posible aceptar: que lo enterremos en una ceremonia estrictamente privada, sin que ninguna persona pueda acudir a rendirle sus respetos en un homenaje póstumo ni que se lleve a cabo en ningun templo ortodoxo una misa de cuerpo presente, habiendo sido él muy creyente”.

Iván Zhdanov, cercano colaborador de Navalny, comentó que, según la madre del fallecido, las autoridades ofrecieron trasladar el cadáver del fundador del Fondo de Lucha contra la Corrupción a Moscú para sepultarlo en secreto en el cementerio Jovanskoye.

La madre no estuvo de acuerdo con esa imposición y contó que el funcionario del Comité de Instrucción que estuvo negociando con ella, de apellido Voropayev, le indicó que si no acepta el tiempo juega en su contra: los cadáveres se descomponen y corre el riesgo de que un día le muestren el sitio donde enterraron a su hijo en algún cementerio de la zona.

No quiero condiciones especiales, sólo deseo que se cumpla la ley y me entreguen de inmediato a mi hijo , concluye Navalnaya en el video que grabó al salir del Comité de Instrucción de la ciudad de Salejard, ciudad más cercana al poblado de Harp, donde se encuentra el centro de reclusión IK-3, en que murió Navalny.