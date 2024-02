▲ El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) optó ayer por mantenerse en silencio ante la Policía Federal, en el ámbito de la investigación por componendas para perpetrar un golpe de Estado con miembros de su gobierno y militares, el 8 de enero de 2023. Hizo uso del silencio debido a que él responde a una investigación semisecreta , afirmó el abogado defensor Paulo Cunha. Refirió que su cliente nunca fue favorable a ningún tipo de acción golpista y no teme nada porque no cometió ningún delito . Foto Afp, con información de Prensa Latina