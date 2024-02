Jorge Enrique Botero

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 23 de febrero de 2024, p. 24

Bogotá. La Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ) añadió otra dosis de dramatismo a la elección del fiscal general (procurador) luego de que su sala plena fracasó por tercera vez en la selección de una de las mujeres de la terna presentada por el presidente Gustavo Petro para ocupar uno de los cargos más importantes de la rama judicial.

El representante del alto tribunal, Gerson Chaverra, resumió con un lacónico mensaje lo sucedido durante las dos horas y media de la sesión de ayer: Ninguna de las candidatas alcanzó la mayoría para ser declarada fiscal general .

En manos del adversario

Decenas de reporteros de medios locales abordaron a Chaverra hacia el mediodía, en busca de una de las noticias más esperadas por el país, y que ha generado en las recientes semanas continuos choques entre el jefe del Poder Ejecutivo y la CSJ, derivados de la no elección de la nueva fiscal, cargo temporalmente en manos de la ex vicefiscal, Marta Mancera, involucrada en graves escándalos por supuestos vínculos con la mafia y ligada a los ex mandatarios Iván Duque y Álvaro Uribe.

Para atenuar el impacto de una tercera elección fallida, el presidente de la CSJ explicó que estamos próximos a alcanzar consenso para lograr la mayoría que establece nuestro reglamento .

De acuerdo con la ley, dos terceras partes de los 23 magistrados (al menos 16) deben dar su voto por alguno de los aspirantes, lo cual no ha sucedido en las tres sesiones de la sala plena este año.

Analistas locales comentaron que el hecho de que haya una de las candidatas en punta debe ser visto como un avance si se compara con los anteriores intentos en los que siempre ganó el voto en blanco.