Viernes 23 de febrero de 2024, p. 8

Al editar Los impactados, Lucía Puenzo descubrió la historia principal de su nueva película, que no estaba en el guion ni la tenía focalizada y se convirtió en el corazón de su reciente obra, que llegó al circuito alternativo de salas de México.

En entrevista con La Jornada, señala: “algo que nunca me había pasado editando una de mis cintas, ocurrió en la trama central de Los impactados: una mujer que estaba herida por una razón loca y extraña, sale de un lugar estéril después de ser tocada por un rayo. Esta historia no estaba en el guion, sino por fuera y la encontré durante el proceso de edición. Agradezco que tuve el tiempo y la cabeza para reconocerla porque en trabajos más industriales no tienes espacio para descubrir estas cosas”.

Los impactados es el quinto largometraje de Lucía Puenzo; está protagonizado por Mariana Di Girolamo, Germán Palacios, Guillermo Pfening, Osmar Núñez y Moro Anghileri.

La realizadora recuerda que el génesis de este proyecto fue porque la artista plástica Lorena Ventimiglia se le acercó y le contó una historia de impactados, o ganiceros como los conocemos en México. Agrega que Ventimiglia pintaba cuerpos de impactados con las marcas Linchtenberg. Ella me propuso escribir juntas el guion para hacer la película y, pues, ahí nos metimos de cabeza. Comenzamos a acercarnos a grupos de impactados, a los supervivientes de la caía de un rayo. Al principio yo no sabía que existía una especialidad médica que trataba a los tocados por el rayo y también desconocía que existía la electrofilia, adicción a la electricidad. Todo este universo que es tan cercano, porque todos hemos estado en una tormenta con rayos y demás, lo desconocía. Esta fue la punta de entrada a esta película, todo lo que está ahí parece ciencia ficción, pero está basado en casos reales; todo está documentado, nosotras sólo los unimos en una historia .

