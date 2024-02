Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 23 de febrero de 2024, p. 19

A pesar del crecimiento económico en 2023, el ingreso promedio de cada mexicano fue de 194 mil 296 pesos al cierre del cuarto trimestre, 1.57 por ciento inferior al máximo observado en 2018.

Elaborado con datos del Inegi, el producto por habitante tuvo una importante recuperación, tras el drástico efecto de la pandemia en 2020, que lo llevó a 151 mil pesos por mexicano; no obstante, aún no se ha recuperado totalmente, al mantenerse por debajo del último nivel récord, el cual se alcanzó en el primer trimestre de 2018 y fue de 197 mil 393 pesos.

Así, la recuperación económica después de la pandemia (medida por el PIB per cápita) no ha sido completa, pues no ha resarcido el nivel de 2018, describió Julio Santaella, ex presidente del Inegi.

Contracción trimestral

Con el incremento de 0.1 por ciento trimestral, el PIB de México alcanzó un nuevo máximo histórico de 25.21 billones de pesos en 2023; no obstante, la economía mexicana se ralentizó en el último trimestre de 2023, presentando su menor variación trimestral en dos años.