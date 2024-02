Desde que comenzaron los forcejeos, mi postura fue de querer intervenir para separar y calmar. Mi error fue meterme, no debí salir de mi zona ni entrar a la cancha, pero es imposible eso, soy muy pasional. No recordé que estaba invadiendo la cancha porque iba a calmar a los jugadores, como a Ángel Sepúlveda, a quien le ofrezco una disculpa porque lo abra-cé un poco de más , explicó el uruguayo en conferencia.

A su vez, el técnico charrúa consideró que las críticas en los últimos días por parte de los medios de comunicación no fueron las correctas, ya que parecía se trataba de un delincuente.

No me imaginaba que esta semana iba a vivir esto, no puedo encontrar una palabra que describa todo lo que siento, porque en ningún momento me pasó por la mente agredir a nadie, se trataba de calmar. En la semana, cuando veo todo esto, pareciera que hubiera sido un delincuen-te, que me tenía que ir a la cárcel a El Salvador, acusándome como si hubiera matado a alguien en un partido, porque se hizo toda esta película , aseveró.

Por su parte, Ditta tampoco verá actividad en los próximos tres enfrentamientos, ya que también permanece inhabilitado por el altercado. Entre estos duelos, destaca su ausencia en el clásico joven que disputa-rán los dirigidos por Martín Anselmi este sábado ante el América en el estadio Azteca.