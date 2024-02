Merry MacMasters

Viernes 23 de febrero de 2024, p. 3

Dueña de una estética onírica y simbólica, la fotógrafa Flor Garduño (Ciudad de México, 1957) es objeto de una exposición retrospectiva que abrirá al público el 7 de marzo en el Museo del Palacio de Bellas Artes. La muestra Flor Garduño: Senderos de vida está compuesta por alrededor de 114 fotografías en blanco y negro, y 32 piezas de joyería producidas a lo largo de cuatro décadas.

Está organizada en seis secciones temáticas, en las que destacan los procesos creativos de la artista: desde las realidades cotidianas de comunidades rurales de México y América Latina, hasta la complejidad técnica de sus paisajes ficticios a partir de montajes sutiles, en los que se conjugan luces, contrastes, objetos y texturas.

Garduño no pudo haber tenido mejores maestros. Al estudiar la carrera de artes visuales en la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas, se fijó especialmente en el trabajo de su profesora Kati Horna, cuya personalidad, junto con la dimensión mágica y expresiva de su fotografía, tuvieron fuerte impacto en el desarrollo de su incipiente carrera.

En ocasión de Flor Garduño: Trilogía, exhibición montada en el Colegio de San Ildefonso en 2011, la fotógrafa apuntó: Kati Horna manejaba mucho los símbolos y los mitos. Entonces, estar en Suiza (donde vivió varios años) me recordó y me abrió este interés que tenía por la alquimia, que he trabajado en mis desnudos. Trabajar también es una manera de jugar. Tengo una parte muy lúdica, me he permitido gozar (La Jornada, 12/4/11).

La primera formación de Garduño la sensibilizó para lo que más adelante sería su carrera de fotógrafa, además de proporcionarle los elementos necesarios para crear composiciones espectaculares y escenarios en los que participan a veces la naturaleza, el hombre-bestia, el cuerpo femenino y otros objetos que conviven en armonía , dijo en su momento Emma Cecilia García, coordinadora la exposición.

De estudiante, Garduño también conoció a Manuel Álvarez Bravo de quien fue asistente en el trabajo de impresión en el cuarto oscuro.