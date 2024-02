Durante la protesta recordaron que en los pasados cinco años, Assange ha estado encarcelado en una prisión de máxima seguridad sin cumplir ninguna condena, y se le negó el arresto domiciliario. Estados Unidos, el supuesto país de las libertades, pide la cabeza de Julian únicamente por revelar información de interés público a la cual todos tenemos derecho a acceder: crímenes de guerra, torturas, vigilancia masiva, entre otras .

Añadieron que es preocupante que Reino Unido y Estados Unidos pregonan lo que no practican: los derechos humanos. Desaparecen, castigan a un periodista inocente con la complicidad de la fiscalía y el Poder Judicial, buscan y causan su deterioro sicológico. Usan la ley para destruir los derechos humanos, la libertad de prensa, derecho al asilo, legalizar la tortura y extraditar, así como silenciar voces disidentes .