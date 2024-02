Fue un proceso que no estuvo exento de errores, básicamente porque se repetían en varias ocasiones los nombres de sorteados o aparecían números que no existían, lo que alargó el ejercicio, que se transmitió por redes sociales, por más de tres horas.

También señaló que son bienvenidos a Morena todos los que quieran sumarse a la regeneración de la vida pública del país. No porque se venga a sumar alguien que estuvo en el PRI, Morena se va a volver priísta .

Antes de la insaculación, Mario Delgado, presidente del partido, acotó que hay espacios reservados para externos, sin descartar que los ex gobernadores de Oaxaca Alejandro Murat y del estado de México Eruviel Ávila pudieran ser candidatos. En cambio, rechazó la posible postulación de Alfredo del Mazo y Alejandra del Moral.

También resultaron seleccionados, para la Cámara de Diputados, el vocal de la Junta de Gobierno del IPAB, Jorge Eduardo Navarrete López; el director del periódico Regeneración, Jorge Gómez Naredo, y el vicecoordinador de la bancada, Leonel Godoy.

Además, Carlos Castillo y Adriana Grajales, integrantes del Comité Ejecutivo, así como Carlos Alberto Evangelista, de la Comisión Nacional de Elecciones, y el secretario de Planeación de Hidalgo, Miguel Ángel Tello.

De igual manera, los dirigentes del partido en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez; en Chihuahua, Myrna Brigitte Granados; Baja California, Ismael Burgueño, y los ex líderes de Sinaloa Merary Villegas y de Jalisco Fabio Castellanos, así como la ex candidata a gobernadora de Durango Marina Vitela y el ex alcalde de Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo.

Delgado encabezó el proceso, resaltando la importancia de que los representantes de la 4T defiendan en el Congreso las iniciativas que están transformando al país , además de que sus bancadas, añadió, serán definitivas para construir el segundo piso de la transformación.

Aclaró que no hubo negociación o privilegios para nadie y que los ganadores ocuparán los espacios no reservados por la Comisión Nacional de Elecciones, de acuerdo con el orden en que resultaron insaculados.

En el caso de las diputaciones, se irán alternando las listas entre militantes y consejeros. Primero se definirán los espacios de propietario y después de suplentes.

Los nombres son revisados por la CNE para verificar que se trate de integrantes del movimiento, comprometidos con la 4T .

Una vez terminado el acomodo y revisión, se darán a conocer las listas definitivas.