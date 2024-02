Al sostener en su rueda de prensa cotidiana en Palacio Nacional que en las próximas elecciones presidenciales las únicas armas que se pueden utilizar deben ser las credenciales de elector, no la fuerza ni las trampas, manifestó que “el bloque conservador de México está haciendo esa guerra sucia” con bots, lo cual, aseguró, tiene un costo millonario que debe ser indagado por las autoridades electorales.

No, yo no presento quejas, yo nada más denuncio para que la gente se proteja, es el blindarlos ante este bombardeo de mentiras, de falsedades, de calumnias, y así está protegida y no susceptible de manipulación , aseveró.

Reiteró sus criticas a quienes participaron el domingo en la llamada marcha por la democracia, pues manifestó que se presentan como paladines de la legalidad, defensores de la libertad y de la democracia, reverendos hipócritas, todos ellos participaron o guardaron silencio cómplice cuando enfrentábamos esas campañas de desprestigio .

López Obrador subrayó que en las próximas elecciones no habrá fraudes como en el pasado. Ahora la garantía es que habrá elecciones, siempre que estemos nosotros, limpias y libres, y se va a respetar la voluntad de los ciudadanos .