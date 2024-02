Monreal criticó la decisión del Poder Judicial de otorgar la libertad procesal al ex director de Petróleos Mexicanos, quien es acusado de corrupción por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados.

Eso me parece muy delicado, porque finalmente es la sociedad la que sufre cuando liberan a presuntos responsables del crimen organizado y delincuentes de cuello blanco.

Por su lado, el senador Germán Martínez expuso que cuando alguien se acoge a un criterio de oportunidad tiene que dar pruebas de sus dichos, no acusar a tontas y a locas como lo hociconeó Lozoya y se lo compró el Presidente , porque quería ordeñar la vaca de la infamia, del dizque combate a la corrupción .