No es nuevo que el titular del Ejecutivo federal converse con el presidente de otro poder, ya sea le Legislativo o el Judicial. Esto se inscribe en la normalidad democrática, subrayó.

La oposición, sin embargo, acusó al mandatario federal de no respetar la división de poderes y querer controlar al Poder Judicial, lo que logró cuando Arturo Zaldívar presidió la Suprema Corte.

Morena en el Senado consideró ayer que no es extraño que el jefe del Ejecutivo federal converse con los titulares de los otros poderes al recordar que todos los presidentes sin excepción han tenido cercanía con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por su lado, el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, calificó de penosa la revelación del mandatario, porque exhibe la falta de división de poderes. Eso es lo primero que está clarito, más allá de los delitos que se pudieron haber cometido, como el de obstrucción de la justicia, ejercicio indebido de atribuciones, prevaricato y manipulación de los jueces .

Agregó que los juzgadores deben ser autónomos; no son empleados de Norma Piña y menos de López Obrador. Están no para seguir instrucciones como si fuera una fábrica, están para dictar sentencias con base no en instrucciones y consignas , apuntó tras considerar que el jefe del Ejecutivo federal confesó en su rueda de prensa que mientras estaba Zaldívar, los jueces actuaban por consigna .