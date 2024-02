La imagen de Madero a través de la historia

rancisco I. Madero, quien perteneciera a una de las cinco familias más ricas de su época, es reconocido además de por su opulencia en el norte, como uno de los principales opositores al régimen porfirista. Fue un espiritista con formación educativa francesa y estadunidense; siempre lleno de buenas intenciones, buscaba mantener un trato digno hacia sus trabajadores. Uno de los problemas con los que se enfrentó este bien intencionado personaje fue la cruda realidad de la no-democracia en México, a lo cual atendió con su escrito La sucesión presidencial de 1910. Su inclinación por un gobierno más justo lo llevó a tener el apoyo del pueblo, aunque gente cercana a él ya preveía que no estaba listo para la política mexicana. El apoyo estadunidense que recibió lo hizo un personaje fuerte militarmente, y con él surgieron los brotes revolucionarios en búsqueda de las reivindicaciones populares. Su muerte, el 22 de febrero de 1913, a los 39 años, quizá verifique la idea de que no estaba listo para la política de su época.

Luis Enrique Aparicio López

Obispo de Cuernavaca y los malos políticos

El 18 de febrero pasado, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, ofició su tradicional misa del mediodía en la catedral de esta ciudad. Sorprendió que incluyera en su mensaje dominical un encendido llamado a los feligreses para participar en política. Dijo no referirse a partidos políticos, pero sí a evitar malos políticos que ofrecen abrazos-no balazos , ya que, según él, la maldad se combate con la verdad, no con abrazos , lo que sea que esto quiera decir. Convocó a no dejarse engañar con programas sociales que pretenden inducir el voto en favor de tales malos políticos.

Algunos asistentes nos sentimos incómodos con el mensaje, respondimos negativamente cuando el clérigo terminó su mensaje y preguntó: ¿Se dio a entender el obispo? Es evidente que no le importa atropellar la ley. Tampoco le interesa la feligresía, que acude a misa buscando paz y espiritualidad. Antepone sus intereses de grupo en apoyo a un proyecto político que pretende regresar a gobernar.

Patricia Aguilar

La trivialidad del mal

La fotografía de La Jornada del martes pasado capta el momento: un grupo de mujeres soldados del ejército israelí tomándose una selfi en Gaza, entre risas y enmedio de las ruinas, el polvo y los restos despedazados de casas, escuelas, mezquitas y familias palestinas completas. Tan sólo un respiro después de un fuerte día de trabajo, antes de seguir con la matanza. Esta será una de las imágenes para la historia de nuestro siglo. ¿Entendemos ahora a lo que Hannah Arendt se refiere cuando menciona la trivialidad del mal ?

Con mis deseos de que todo lo humano nos sea pertinente a todos,

A la memoria de Jorge Mesta

Su vida estuvo dedicada a la lucha por la transformación revolucionaria del país. Fue militante del espartaquismo, dirigente en la Facultad de Filosofía y Letras y, junto con su compañera, la profesora María Eugenia Espinosa, representante en el Consejo Nacional de Huelga. Siempre organizándose con los estudiantes y profesores, siempre combativo en defensa de la educación popular.