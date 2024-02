Afp, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 22 de febrero de 2024, p. 25

Franja de Gaza. Israel continuaba ayer bombardeando la franja de Gaza, donde la crisis humanitaria se agrava por la suspensión del envío de ayuda de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La cifra de palestinos que han muerto continúa en aumento, con saldo de 29 mil 313, informó ayer el ministerio de Salud. Durante las últimas 24 horas el ejército israelí abatió a 118 palestinos y dejó heridos a 163 en el enclave, añadió.

Testigos evocaron fuego intenso en la principal ciudad del sur de Gaza, Jan Yunis, así como en Rafá y en la frontera con Egipto, donde se refugian 1.4 millones de palestinos.

Rafá, el último objetivo de las operaciones terrestres israelíes, es también el principal punto de entrada de los convoyes de ayuda humanitaria desde Egipto.

El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, insistió en que sólo una victoria sobre Hamas nos permitirá la normalización y la integración regional .

Con estas declaraciones, Gallant se hizo eco de lo que comentó el premier israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la necesidad de una victoria total sobre el grupo islamita.

Un sondeo del Instituto Democrático de Israel, centro de análisis con sede en Jerusalén, indicó sin embargo que apenas 38.3 por ciento de los israelíes consideran esta victoria muy o medianamente probable. De hecho, 55.3 por ciento cree incluso que alcanzarla es poco o muy poco probable .