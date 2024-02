Hasta el momento no se saben los motivos de la agresión a los muchachos y las autoridades no han dado con los responsables; no obstante, el propio fiscal Méndez reconoció que se trató de un grupo criminal que opera en esa zona ubicada al sur de la metrópoli.

El 4 de febrero, en dos sucesos por separado, civiles armados mataron a seis personas, incluidas dos mujeres y un día antes en la colonia San Pedrito se reportó que un perro llevaba un cráneo humano en el hocico; además, esa misma fecha un joven de 18 años, miembro de la comunidad LGBT+ fue asesinado en la calle Azucena, del sector El Órgano.

Debido este incremento de crímenes en Tlaquepaque, en especial por los dos ataques del 4 de febrero, el Ejército envió a 400 soldados para reforzar la seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara.

El 7 de febrero el gobernador Enrique Alfaro reconoció que la violencia ha aumentado en esta ciudad debido a los enfrentamientos entre grupos criminales que se disputan el control territorial en el sur del área conurbada.

El ayuntamiento, dirigido por la emecista Citlalli Amaya, como un apoyo ante lo que ocurre en su demarcación, anunció el programa Mujer en Movimiento, en el cual policías municipales instruyen a las ciudadanas en técnicas de defensa personal, preparación mental, física y control de emociones.