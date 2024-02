Ap

Jueves 22 de febrero de 2024, p. 9

La historia de Gustavo Santaolalla con el ronroco, ese instrumento de cuerda andino similar al charango, comenzó cuando era niño, pero no la compartió con el mundo hasta que lanzó su álbum Ronroco. Ahora celebra el 25 aniversario de esa producción con una serie de proyectos, incluida la creación de un perfume.

Ese álbum en realidad contiene grabaciones que abarcan 13 años de mi vida , dijo Santaolalla en una entrevista reciente por videollamada desde Los Ángeles.

El músico creció admirando al charanguista Jaime Torres, y sus caminos se cruzaron cuando le pidieron producir un compilado en el que éste estaba incluido. A Santaolalla le daba vergüenza mostrarle lo que estaba trabajando con el ronroco, pues lo fusionaba con música del mundo, incluidas la de África, Asia, Europa del Este y la Pampa Argentina, la cual interpretaba con una técnica diferente a la tradicional.

A Torres le dijo que las grabaciones eran de unos amigos , pero el maestro se dio cuenta inmediatamente de que eran de él y le dijo que tenía que hacer un disco.

No hay regla de cómo se toca el instrumento y tú le has encontrado el espíritu , recordó que le dijo.

Finalmente, el álbum fue lanzado en enero de 1998, cuando Santaolalla tenía 46 años. Incluía su característico tema Iguazu, que no tardó en ser empleado en la película The Insider (El dilema), protagonizada por Al Pacino y Russell Crowe.

Me abrió las puertas del cine , dijo Santaolalla, quien tras esta colaboración fue convocado por la supervisora de sonido Lynn Fainchtein para la película Amores Perros de un debutante Alejandro González Iñárritu.

“Imagínate los 10 primeros minutos de Amores Perros. Dije ‘lo tengo que hacer sí o sí’”, recordó el músico galardonado con dos premios Óscar por su música original para Brokeback Mountain (Secreto en la montaña), de Ang Lee, y Babel, de González Iñárritu.

Tras esto vino su colaboración con la película Diarios de motocicleta, protagonizada por Gael García Bernal y la música que lo catapultó a la fama entre una nueva generación de fans, la del videojuego The Last of Us, así como la popular serie derivada de HBO, los cuales tienen un tema principal compuesto e interpretado con ronroco.