Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 22 de febrero de 2024, p. 21

La concesión otorgada a Ricardo Salinas Pliego y sus grupo empresarial en 2012 para la operación del campo de golf Tangolunda, en Huatulco, está vencida, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, y adelantó que los terrenos que ocupa serán declarados como un área natural protegida, por lo que ya no podrán ser empleados por Grupo Salinas.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario señaló que este campo de golf, que pertenece al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), se convertirá en un parque y que su playa será pública.

Explicó que “no se renovó, porque se les planteó que se iba a hacer uso del terreno y que si ellos estaban interesados, se iba a elaborar un avalúo. Se elaboró y ellos no aceptaron el precio... se consideró que ya no era conveniente entregar el campo de golf en concesión porque no recibía nada Fonatur, al contrario, se le tenían que pagar servicios, o sea, era un mal negocio público.